Kerem Aktürkoğlu transferinde son durum: Ayrılmak istediğini yönetime bildirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Yaz transfer döneminde kadrosuna Jhon Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Milan Skriniar ve Nelson Semedo'yu katan sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu takviyesi için geri sayıma geçmişti.

BİR HAMLE DE KEREM'DEN

Benfica ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, pazarlıklarda son aşamaya gelirken Kerem Aktürkoğlu da dikkat çeken bir harekette bulundu.

CNN Portugal'ın haberine göre milli futbolcu, bir kez daha Benfica ile görüşme masasına oturdu.

AYRILMAK İSTEDİĞİNİ YİNELEDİ

Haberin devamında Kerem Aktürkoğlu'nun Portekizli kurmaylarla yaptığı görüşmede Benfica'dan ayrılmak istediğini yinelediği kaydedildi.

Ayrıca Aktürkoğlu'nun Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe'ye transferi için tekrar onay verdiği aktarıldı.

BONSERVİSİ

Öte yadan Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu için Benfica'nın istediği 25 milyon euroluk bedeli 22 artı 3 milyon euro şeklinde ödeme teklifinde bulunduğu iddia edilmişti.

Benfica yönetiminin ise teklifi değerlendirdiği ve kısa süre içinde sarı-lacivertli kulübe geri dönüş yapacağı öne sürülmüştü.

BENFICA'DA NE YAPTI?

Aktürkoğlu, Benfica'ya 12 milyon euro karşılığında bir önceki yaz transfer döneminin son gününde imza atmıştı.

26 yaşındaki futbolcu, hem Türkiye hem de Portekiz'de toplam 59 maça çıktı ve 18 gol-16 asistlik bir performans sergiledi.