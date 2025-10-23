Kerem Aktürkoğlu'ndan Başsavcılığa şikayet

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son dönemde sosyal medyada futbolculara yönelik bazı sınırı aşan paylaşımlar göze çarpıyordu.

Hatta bu doğrultuda bazı oyuncuların aile bireylerine varacak ifadeler bile kullanılır hale geldi.

SOSYAL MEDYA ZORBALIĞI BİTMEDİ

Kulüpler Birliği de konuyla ilgili olarak, futbolda dijital zorbalık, şiddet ve nefrete karşı anlamlı bir kampanya başlatmıştı.

Ancak futbolcuların kişiliklerine ve ailelerine yönelik rahatsız edici paylaşımlar devam ediyor.

KEREM HAREKETE GEÇTİ

Bu durumun son örneği ise Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu'nun başına geldi.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun avukatları, futbolcuya gelen hakaret içerikli paylaşımlar için harekete geçti.

AHLAKSIZCA YAPILAN PAYLAŞIMLARLA İLGİLİ ŞİKAYETTE BULUNDU

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Kerem Aktürkoğlu'nun avukatları, oyuncunun aile bireyleri, evliliği ve özel hayatı ile ilgili ahlaksızca paylaşım yapan hesaplar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

Fenerbahçe ile bu sezon 7 maça çıkan yıldız oyuncu, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.