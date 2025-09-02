Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe formalı çocukluk fotoğrafı paylaşımı

Transfer sezonunun hareketli takımlarından Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu kadro planlaması kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertliler, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi için Portekiz ekibi Benfica ile anlaşma sağlarken, oyuncuyu İstanbul’a getirdi.
26 yaşındaki kanat oyuncusu, kendisini 4 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
ÇOCUKLUK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Daha sonra bir paylaşım yapan Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyaya damga vurdu.
Kerem, yaptığı paylaşımda Fenerbahçe forması giydiği çocukluk fotoğrafını paylaştı.
Aktürkoğlu'nun paylaşımına Fenerbahçeli taraftarlar yorum ve beğeni yağdırdı.
İşte o paylaşım...