Kerem Aktürkoğlu'ndan ilk açıklama: Jose Mourinho ile çalışacak olmak heyecanlandırıyor

Fenerbahçe, Benfica'da forma giyen milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda sarı-lacivertlilerle ile anlaşmaya varan Kerem Aktürkoğlu, bonservis görüşmelerinin tamamlanması için beklemeye geçti.

DÜZEN AÇIKLADI: KEREM'DEN İLK SÖZLER...

Transferin olumlu sonuçlanması beklenirken yorumcu Ersin Düzen sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Transferin tamamlanmasına az kaldığını belirten Ersin Düzen, “Transferin ne zaman biteceğini kesin olarak söylemek zor ama aldığım bilgi; Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe formasını giymeye çok yakın” dedi.

"MOURINHO İLE ÇALIŞACAK OLMAK BENİ ÇOK HEYECANLANDIRIYOR"

Kerem Aktürkoğlu’nun yöneticiler ile yaptığı konuşmayı açıklayan Ersin Düzen, "Kerem, Fenerbahçe’nin kendisine olan ilgisinden, kulübün Benfica’yı ikna etme çabasından çok etkilenmiş ve Fenerbahçeli yöneticilere teşekkür ederek, 'Mourinho ile çalışacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. Bir an önce takıma katılmak, Fenerbahçe’nin başarısı için mücadele etmek istiyorum' demiş" ifadelerini kullandı.