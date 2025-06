Kerem Aktürkoğlu'ndan Sacha Boey paylaşımı

Kulüpler Dünya Kupası C Grubu maçında, Portekiz ekibi Benfica ile Alman temsilcisi Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Maç, Bank of America Stadyumu’nda oynandı.

BENFICA GALİP GELDİ

Portekiz ekibine galibiyeti getiren golü 13’üncü dakikada Schjelderup kaydetti ve Benfica grubu 7 puanla lider olarak tamamladı.

Bayern Münih ise grubu liderin 1 puan gerisinde tamamlayarak son 16’ya yükseldi.

KEREM VE BOEY ÇOK KONUŞULDU

Karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü de süre alırken, Kerem ile Galatasaray'dan eski takım arkadaşı Sacha Boey arasında yaşanan bir görüntü, sosyal medyada çok konuşulmuştu.

KEREM YANINA GİTTİ

Son dönemde adı Galatasaray'la yeniden anılmaya başlayan Boey, karşılaşmanın 62.dakikasında sakatlandı.

Uzun süre sakatlıktan muzdarip olan Fransız oyuncunun sakatlığı sonrası yayına koşan ilk isimlerden biri de Kerem Aktürkoğlu oldu.

(Görüntüler TRT'den alınmıştır.)

PAYLAŞIM YAPTI

Ancak bu anlarda Kerem'in desteğine karşılık vermeyen Boey'in tepkisi sosyal medyada gündem olurken, karşılaşmanın ardından milli futbolcudan paylaşım geldi.

Aktürkoğlu, karşılaşmanın sonunda Instagram hesabından Boey'le bir araya geldiğini "Seni tekrar görmek güzel kardeşim" notuyla paylaştı.

"BU ŞARTLARDA OYNAMAK ZOR"

Öte yandan Aktürkoğlu, maçın ardından TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.

Kerem Aktürkoğlu, şunları dedi:

Evet zaten amacımız buydu, bu maçın önemini de biliyorduk zor bir maç oldu çünkü bu saatte oynamak Amerika'da şu anki hava şartlarında çok zor, biz de bunu güzel kullandığımızı düşünüyorum. İlk yarı biraz daha baskılı oynadık, ikinci yarı biraz daha defansif oynamaya çalıştık ama her şey sonuçta çok güzel oldu. Gruptan lider çıktık mutluyuz umarım diğer turlarda da güzel bir performans sergileriz.

"YORUCU BİR SEZON OLUYOR"

Sezonun yorucu olduğunu söyleyen Kerem, şu ifadeleri kullandı:

Valla bu sezon çok zorlu geçti gerçekten hem uzun hem de zorlu bir sezon oldu. Tam olarak maç sayısından emin değilim ama altmış küsür maç oynadığımı düşünüyorum, buraya gelmeden evvel de hocamızla konuşmuştuk zaten Orkun için de aynısı geçerli, "Sizi biraz daha idareli kullanmak istiyorum." demişti çünkü sakatlıktan korktuğunu söyledi. Biz de bu konuda hocamızla aynı fikirdeyiz çünkü biraz gerçekten yorucu bir sezon oluyor artık vücudumuz biraz daha dinlenme moduna geçiyor ve tatil süremiz de kısa olacak, bizim gibi diğer arkadaşlarımız da deniz aşırı yol yaptılar milli takımlar vs. bu süreçte herkesi böyle idareli kullanacağını söylemişti. Biz de bu konuda hemfikiriz. Kendimi şu an diri tutmaya çalışıyorum. Bir an önce bu sezonu kazasız belasız bitirmek istiyorum, Tabii ki bu başarılarla bitirmek istiyorum. Çünkü ligi ve kupayı çok talihsiz bir şekilde elimizdeki fırsatları değerlendiremedik ama en azından burada güzel başarı elde edelim, taraftarımıza güzel de olsa bir armağan hediye etmek istiyoruz.