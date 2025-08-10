Kerem Aktürkoğlu'nun yakın arkadaşından konuşulan paylaşım

Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Kerem Aktürkoğlu'nun yakın arkadaşı Enes Subaşı'nın yaptığı paylaşım sosyal medyada tartışma yarattı.

Barış Alper Yılmaz'ın, Gaziantep FK maçında Galatasaray'ın eski yıldızı 'Oz büyücüsü' lakaplı Harry Kewell'ın gol sevincini yapması Kerem'e gönderme olarak yorumlanmıştı.

GÖNDERME YAPTI

Kariyerini Portekiz ekibi Benfica'da sürdüren milli futbolcunun yakın arkadaşı olan futbolcu Enes Subaşı ise bu konuya gönderme yaptı.

PAYLAŞIMI KALDIRDI

Sosyal medya hesabından Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevincini paylaşan Subaşı, "Gerçeği burada kuduranlara selam olsun" notunu düştü.

Enes Subaşı gelen tepkilerin ardından paylaşımını kaldırdı.