Kerem Demirbay'dan Galatasaray taraftarına mesaj

2023-2024 sezonun başında Bayer Leverkusen'den Galatasaray'a 3.7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan ve sarı-kırmızılılarda geçirdiği süre boyunca 2 Süper Lig, 1 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası zaferleri yaşayan Kerem Demirbay, takımdan ayrılmıştı.

Eyüpspor'a bedelsiz bir şekilde giden 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, Tivibu Spor'da katıldığı yayında önemli açıklamalara imza attı.

"RAKİP KULÜPLERDEN TEKLİF VARDI"

Kerem Demirbay, transfer süreci ile alakalı, şunları dedi:

Eyüpspor'a transfer olmadan önce İstanbul'dan başka büyük kulüplerden de teklifler vardı. Galatasaray benim evim olmuştu. Herkes bana sahip çıktı. Ben de karakter olarak büyük rakip bir takıma gidemedim, kendime yakıştıramam.

"HİÇBİR YERDE YAŞAMADIĞIN HİSLERİ YAŞAYACAKSIN"

Leroy Sane'nin Bayern Münih'ten Galatasaray'a transferine de değinen Kerem Demirbay, şu ifadeleri kullandı:

Leroy Sane arkadaşım benim uzun zamandır. Galatasaray çok iyi bir karakter transfer etti. Ona 'Kariyerinde çok büyük kulüplerde oynadın ama buraya geldiğin an hiçbir yerde yaşamadığın hisleri yaşayacaksın' dedim.

"GALATASARAY'A TEŞEKKÜRLER"

Galatasaray'daki zamanına ve yaşadığı şampiyonluklara değinen Kerem Demirbay, şu sözleri sarf etti: