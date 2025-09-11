Kerem Demirbay'dan İlkay Gündoğan için olay sözler

Eyüpspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Eyüpspor forması giyen Kerem Demirbay, bu maçın öncesinde TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"ŞÜKÜR GELMİŞİM"

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Eyüpspor'a giden Kerem Demirbay, İstanbul ekibine transferiyle ilgili, şunları dedi:

Güzel, mutluyum burada. Şükür gelmişim. İyi bir zaman geçiriyorum. Takım, kulüp, arkadaşlarım... Huzurluyuz. Ben mutluyum burada olduğum için.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ, ŞAMPİYON GELİYOR"

Hafta hafta daha iyi olduklarını söyleyen 32 yaşındaki futbolcu, ligde hafta sonunda Galatasaray ile oynayacakları maç için, şu şekilde konuştu:

Ben bunu her zaman söylerim ve bende geri vites yok. Eski kulübüm, en büyüğüne karşı oynayacağız. Seviniyorum o maç geldiği için, erken de geldi. Mutluyum, daha iki günümüz var. Orada çalışan insanları görünce mutlu oluyorum. Umarım kazasız-belasız bir maç olur. Türkiye'nin en büyüğü, şampiyon geliyor. Zor bir maç olacak. İyi oyuncuları var, kaliteli bir takım. Elimizden geleni yapmak istiyoruz. Sahada saklanmak istemiyoruz, futbolda inandığın ve güvendiğin zaman her şey olabilir. Futbol oynamak istiyoruz ve inşallah iyi olur.

İLKAY GÜNDOĞAN

Galatasaray'ın orta sahası ve İlkay Gündoğan transferiyle ilgili konuşan Kerem Demirbay, şu şekilde konuştu: