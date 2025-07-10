Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'ndan Trabzonspor'a ziyaret

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) yöneticileri, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, KTFF'nin ikinci başkan vekili Hüseyin Duvarcı ile eğitim üst kurul başkanı Hüseyin Ekmekçi'nin, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret ettiği belirtildi.

BAŞARILAR DİLENDİ

Ziyarette bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Ali Haydar Gedikli ile genel sekreter Sami Karaman'ın yer aldığı aktarılan açıklamada, KTFF yöneticilerine forma hediye edildiği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Duvarcı, bordo-mavili takıma yeni sezonda başarılar diledi.