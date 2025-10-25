Kocaelispor, Alanyaspor’u 2-0'lık skorla geçti: Tayfur Bingöl'ün röveşatası geceye damga vurdu Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Kocaelispor, sahasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor’u 2-0 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

Göster Hızlı Özet Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçın golleri Tayfur Bingöl'ün röveşatası ve Serdar Dursun'un kafa vuruşundan geldi.

Maçın golleri Tayfur Bingöl'ün röveşatası ve Serdar Dursun'un kafa vuruşundan geldi.

Kocaelispor sahasında üst üste üçüncü galibiyetini alırken, Alanyaspor deplasmandan puansız döndü. Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor, sahasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet kazandı. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanan mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetirken, Kocaelispor'a üç puanı getiren golleri Tayfur Bingöl ve Serdar Dursun kaydetti. TAYFUN BİNGÖL RÖVEŞATAYLA AĞLARI SARSTI İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmanın ikinci yarısında Kocaelispor baskısını artırdı. 62. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Tayfur Bingöl, röveşata vuruşuyla takımını öne geçirdi: 1-0. (Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.) SERDAR DURSUN FARKI 2'YE ÇIKARDI 88. dakikada ise Can Keleş'in sağ kanattan yaptığı ortada Serdar Dursun farkı ikiye çıkardı: 2-0. Konuk ekip Alanyaspor, Ruan'ın ceza sahası dışından şutunda topun üst direkten döndüğü pozisyon dışında etkili olamadı. ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ GALİBİYET Bu sonucun ardından Kocaelispor sahasında üç puanı hanesine yazdırırken, Alanyaspor deplasmanda puansız ayrıldı. Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Keita (Dk. 90+2 Samet Yalçın), Linetty, Agyei, Nonge (Dk. 56 Can Keleş), Tayfur Bingöl (Dk. 86 Show), Serdar Dursun (Dk. 90+2 Muharrem Cinan) Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Ümit Akdağ, Lima, Viana (Dk. 81 Fatih Aksoy), Yusuf Özdemir, Janvier, Makouta (Dk. 81 İzzet Çelik), Ruan, Hwang (Dk. 60 Meschack), Hagi (Dk. 81 Hadergjonaj), Ogundu (Dk. 74 İbrahim Kaya) Eshspor Haberleri Pendikspor, Serikspor'a 4 attı

