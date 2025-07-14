Kocaelispor, Furkan Özyapı ile vedalaştı

Süper Lig hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Kocaelispor bir yandan dış transferleri yaparken, bir yandan da iç transferi yürütüyor.

Kadrosunda düşünmediği isimlerle görüşmeler yapan yeşil-siyahlılarda bu akşam 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Özyapı ile yollar ayrıldı.

"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Karşılıklı anlaşmayla ayrılık kararı alındığı açıklanan duyuruda Kocaelispor şu ifadeleri kaydetti: