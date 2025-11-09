Abone ol: Google News

Kocaelispor - Galatasaraylı oyuncular sahaya 10 Kasım pankartıyla çıktı

Kocaelispor ile Galatasaraylı futbolcular, seremoniye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için 10 Kasım pankartıyla çıktı.

Yayınlama Tarihi: 09.11.2025 17:17
Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, lider Galatasaray'ı konuk etti.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesinde futbolcular, seremoniye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle üzerinde 'Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz' yazılı pankartla çıktı.

GALATASARAY, KOREOGRAFİ YAPTI

Ayrıca saygı duruşu esnasında Galatasaray tribünleri 1881-1938 temalı koreografi yaptı.

