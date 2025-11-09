Kocaelispor - Galatasaraylı oyuncular sahaya 10 Kasım pankartıyla çıktı

- Kocaelispor ve Galatasaraylı oyuncular, Süper Lig maçında seremoniye 10 Kasım pankartıyla çıktı.
- Pankartta "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz" yazılıydı.
- Galatasaray taraftarları, saygı duruşu sırasında 1881-1938 temalı bir koreografi gerçekleştirdi.
Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, lider Galatasaray'ı konuk etti.
Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesinde futbolcular, seremoniye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle üzerinde 'Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz' yazılı pankartla çıktı.
GALATASARAY, KOREOGRAFİ YAPTI
Ayrıca saygı duruşu esnasında Galatasaray tribünleri 1881-1938 temalı koreografi yaptı.