Kocaelispor, Haidara’yı kadrosuna kattı

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası’nda sürdüren Kocaelispor, transfer çalışmalarına hız verdi. Yeşil-siyahlı ekip, bonservisi elinde bulunan 32 yaşındaki sol bek Massadio Haidara ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Massadio Haidara ile kulübümüz arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Camiamıza hoş geldin Haidara.” ifadelerine yer verildi.
GEÇEN YIL 31 MAÇTA OYNADI
Geçtiğimiz sezon 31 maçta görev yapan deneyimli oyuncu, kariyerinde Newcastle United, AS Nancy, RC Lens ve Stade Brestois formaları giydi.