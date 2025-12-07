Kocaelispor ile Kasımpaşa berabere kaldı

- Kocaelispor ile Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig 15. hafta maçında 0-0 berabere kaldı.
- Bu sonuçla Kocaelispor 19, Kasımpaşa ise 14 puana ulaştı.
- Gelecek hafta Kocaelispor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak; Kasımpaşa ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.
15. hafta mücadelesinde Kocaelispor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
GOL SESİ ÇIKMADI
İzmit'te oynanan müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından Kocaelispor 19, Kasımpaşa ise 14 puana kaldı.
Ligin gelecek haftasında Kocaelispor, Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olacak. Kasımpaşa ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.