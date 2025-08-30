Kocaelispor ile Kayserispor yenişemedi

Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor ile Markus Gisdol yönetimindeki Kayserispor karşı karşıya geldi.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Kayserispor'un golünü 90. dakikada Laszlo Benes kaydetti. Kocaelispor ise 90+5. dakikada Bruno Petkovic'in attığı golle eşitliği sağladı.

MAÇIN BAŞINDA SAKATLIK

Karşılaşmanın henüz 10. dakikasında Ryan Mendes sakatlık yaşayarak oyuna devam edemedi. Tecrübeli oyuncunun yerine Oğulcan Çağlayan dahil oldu.

KOCAELİSPOR'UN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Kocaelispor'un 56. dakikada Joseph Nonge ile bulduğu gol, hakem Yasin Kol'un pozisyonu inceleyip Nonge'nin gol öncesinde faul yaptığını tespit etmesi üzerine iptal edildi.

İKİ TAKIMIN DA GALİBİYETİ YOK

Bu sonucun ardından, ligde 1 maçı eksik olan Kayserispor puanını 2'ye çıkardı. Kocaelispor ise 1 puana yükselerek ligdeki ilk puanını aldı.

Süper Lig'in gelecek haftasında Kocaelispor, Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Kayserispor, Göztepe'yi konuk edecek.