Abone ol: Google News

Kocaelispor ile Rizespor yenişemedi

Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor, sahasında Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 21.09.2025 19:18
Kocaelispor ile Rizespor yenişemedi

Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor ile Rizespor karşı karşıya geldi.

Kocaeli Stadyumu'ndaki mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Mücadelede ilk gol, Rizespor adına 45+1. dakikada Ibrahim Olawoyin'den geldi. Kocaelispor ise 45+13. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Topun başına geçen Bruno Petkovic hata yapmadı ve skoru eşitledi.

KOCAELİSPOR, GALİBİYETLE TANIŞAMADI

Bu sonucun ardından Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, ligde oynadığı 6 maçta da galibiyet alamadı ve 2 puanla son sırada yer aldı.

Bir maçı eksik olan Rizespor ise puanını 5'e yükseltti.

KOCAELİSPOR, BEŞİKTAŞ DEPLASMANINDA

Süper Lig'in gelecek haftasında Kocaelispor, Beşiktaş deplasmanına gidecek. Rizespor, Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Eshspor Haberleri