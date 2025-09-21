Kocaelispor ile Rizespor yenişemedi

Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor ile Rizespor karşı karşıya geldi.

Kocaeli Stadyumu'ndaki mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Mücadelede ilk gol, Rizespor adına 45+1. dakikada Ibrahim Olawoyin'den geldi. Kocaelispor ise 45+13. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Topun başına geçen Bruno Petkovic hata yapmadı ve skoru eşitledi.

KOCAELİSPOR, GALİBİYETLE TANIŞAMADI

Bu sonucun ardından Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, ligde oynadığı 6 maçta da galibiyet alamadı ve 2 puanla son sırada yer aldı.

Bir maçı eksik olan Rizespor ise puanını 5'e yükseltti.

KOCAELİSPOR, BEŞİKTAŞ DEPLASMANINDA

Süper Lig'in gelecek haftasında Kocaelispor, Beşiktaş deplasmanına gidecek. Rizespor, Kasımpaşa'yı konuk edecek.