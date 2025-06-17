Kocaelispor, Petkovic'i renklerine bağladı

DHA

Kocaelispor, Hırvat futbolcu Bruno Petković’in transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Bruno Petković ile kulübümüze transferi konusunda prensipte anlaşılmıştır. Oyuncu, ileri düzey görüşmelerin tamamlanması ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere Cuma günü şehrimize gelecektir" denildi.

GEÇEN SEZON 20 MAÇTA 4 GOL 4 ASİSTİ VAR

Öte yandan, 29 yaşındaki forvet geçtiğimiz sezon Dinamo Zagreb formasıyla çıktığı 20 lig karşılaşmasında 4 gol atıp 4 asist yaparak takımına skor katkısı sundu.