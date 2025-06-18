Kocaelispor, Sırp kaleci Jovanovic için Partizan ile anlaştı

İHA

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Kocaelispor'da, golcünün ardından kaleci transferi de bitirildi.

Hafta başında Petkovic'i renklerine bağladığını duyuran Körfez ekibi, bugün de bonservisle ilgili pürüzlerin giderildiği kaleci Aleksandar Jovanovic için kulübü FK Partizan ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

KALECİ TRANSFERİ DE TAMAM

32 yaşındaki kaleci sağlık kontrolünden geçmek üzere Kocaeli'ne davet edildi. Kocaelispor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: