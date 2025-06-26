Kocaelispor, Yunus Emre Gedik ile vedalaştı

Süper Lig'e geri dönen Kocaelispor'da bir veda yaşandı.

Selçuk İnan yönetimindeki yeşil-siyahlılar, savunma oyuncusu Yunus Emre Gedik ile yollarını ayırdığını açıkladı.

"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

Futbolcumuz Yunus Emre Gedik’in sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Yunus Emre Gedik’e camiamıza verdiği emekler için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler Yunus.