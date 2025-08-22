Kocaelispor'dan Fenerbahçe maçı öncesi yalanlama!

Kocaelispor, yarın deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçı için satışa çıkarılan misafir tribün biletlerinin çoğunun bloke ettirildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kocaelispor Kulübü Basın Sözcüsü Kadir Genç, yaptığı açıklamada, yarın Fenerbahçe ile oynayacakları müsabakanın deplasman tribün biletlerinin satışa çıktığı an itibarıyla tükendiğini belirtti.

"TAMAMI BİREYSEL OLARAK TARAFTARLARIMIZCA SATIN ALINMIŞTIR"

Bununla ilgili sosyal medyada Kocaelispor'un, satışa çıkarılan biletlerin çoğunu bloke ettirdiğine dair asparagas, hiçbir somut veriye dayanmayan, hakikate muhalif paylaşımlar olduğunu tespit ettiklerini aktaran Genç, şu ifadeleri kullandı: