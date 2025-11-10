Kocaelispor’dan galibiyet sonrası Uğurcan Çakır göndermesi Süper Lig 12. haftasında Galatasaray’ı 1-0 yenen Kocaelispor, maç sonu sosyal medyada yaptığı paylaşım ile gündem oldu.

Maçın tek golünü 45. dakikada Agyei attı, bu sonuçla Galatasaray ilk yenilgisini aldı.

Süper Lig 12. haftasında Kocaelispor sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Körfez ekibine galibiyeti getiren golü 45. dakikada Agyei kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. KOCAELİSPOR'DAN UĞURCAN ÇAKIR'A GÖNDERME Galibiyet sonrası Kocaelispor'un sosyal medya hesaplarından yaptığı Uğurcan Çakır paylaşımı gündem oldu. Yeşil-siyahlı kulüp, milli kalecinin kolunda yer alan 'No Goal' dövmesinin görüldüğü fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak 'Ups' notunu ekledi.

