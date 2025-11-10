Kocaelispor’dan galibiyet sonrası Uğurcan Çakır göndermesi

- Kocaelispor, Süper Lig 12. haftasında Galatasaray'ı 1-0 yenerek dikkat çekti.
- Maçın tek golünü 45. dakikada Agyei attı, bu sonuçla Galatasaray ilk yenilgisini aldı.
- Kocaelispor, maç sonrası Uğurcan Çakır'a gönderme yapan bir sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.
Süper Lig 12. haftasında Kocaelispor sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.
Körfez ekibine galibiyeti getiren golü 45. dakikada Agyei kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.
KOCAELİSPOR'DAN UĞURCAN ÇAKIR'A GÖNDERME
Galibiyet sonrası Kocaelispor'un sosyal medya hesaplarından yaptığı Uğurcan Çakır paylaşımı gündem oldu.
Yeşil-siyahlı kulüp, milli kalecinin kolunda yer alan 'No Goal' dövmesinin görüldüğü fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak 'Ups' notunu ekledi.