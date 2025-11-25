Kocaelispor'un hedefi Avrupa kupalarına katılmak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, ligin ilk devresini ilk 8'in içerisinde bitirip sezon sonunda da Avrupa kupalarına katılma hedefinde olduklarını söyledi.

Gençlerbirliği ile 28 Kasım Cuma günü sahasında karışacak yeşil-siyahlı ekibin antrenmanını ziyaret eden Durul, basın mensuplarına, ligin ikinci çeyreğinde 13 puan toplayarak 15 puana ulaştıklarını, kaybettikleri 6 maça rağmen ligdeki yüksek bütçeli kadrolara sahip takımlara karşı başa baş mücadele ettiklerini kaydetti.

"KOCAELİSPOR HEP İLK ÜÇTE"

Ligdeki performansı en yüksek üç takımdan biri olduklarını belirten Durul, "Hem sahadaki performans hem de verilere baktığımız zaman Kocaelispor hep ilk üçte. Artık bütün takımların korkulu rüyasıyız. Son iki maçımızda çok başarılı performans ortaya koyduk. Bu maçlardan 4 puan aldık. Göztepe gibi ligin güçlü rakiplerinden biriyle deplasmanda oynadık. Daha da güçlenerek devam edeceğiz. Hocamıza, futbolcularımıza ve taraftarımıza güvenip, inanıyoruz." ifadesini kullandı.

"TARAFTARIMIZI MUTLU ETMEK İÇİN BURADAYIZ"

Durul, hedeflerine değinerek, "Bu yıl Avrupa hedefi koyduk. İnşallah Avrupa'ya gideceğiz. İlk yarıyı da ilk 8'in içerisinde bitirme hedefimiz ve hayalimiz var. Biz Kocaelispor'u güçlendirmek için buradayız. Algı yapanları mutlu etmek için değil, şehri ve taraftarımızı mutlu etmek için buradayız." diye konuştu.

"ULUSAL LİSANS İLE EN UFAK RİSK YOK"

Kocaelispor'un borcunun bulunduğunu fakat ödenmesi hususunda aksiyonların alındığını dile getiren Durul, "Ulusal lisans ile en ufak risk yok, bunun bilinmesini istiyoruz. Hem kaynak hem de yapılandırma konusunda çalışmalarımız bitmek üzere." dedi.

"YİNE ÖDEME YAPACAĞIZ"

Durul, forvet oyuncusu Bruno Petkovic'in alacaklarının ödendiğini, yeşil-siyahlı ekibin eski futbolcusu Josip Vukovic'e ise alacaklarının transfer dönemine kadar ödeneceğini belirterek, "Vukovic'ten kaynaklı geçici tedbir konuldu. 200 bin avro ödemesi yapıldıktan sonra tedbir kalkıyor. Transferin başlamasına daha 2 ay var. Transfer tahtasının kapalı olması söz konusu değil. Futbolculara dün itibarıyla ödeme yaptık, cuma gününe kadar yine ödeme yapacağız." şeklinde konuştu.

"HAKEMLERDEN ŞİKAYETİMİZ YOK"

Göztepe maçında penaltılarının verilmediğini savunan Durul, "Her şeye rağmen şu andaki süreçte hakemlerden şikayetimiz yok. Sonuç olarak bunu pozisyon hatası olarak değerlendiriyoruz. İnşallah bu süreç yavaş yavaş daha iyi hale gelecek. Türk futbolu daha iyi hale gelecek." değerlendirmesinde bulundu.