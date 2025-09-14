Konyaspor Başkanı Ömer Atiker'in yabancı oyuncu sitemi: Birçoğunun eşini veya nişanlısını ikna edemedik

Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Alanyaspor’a 2-1 yenilen Konyaspor’da moraller bozuldu.

İlk 3 haftayı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle geçen yeşil-beyazlılar, evinde kayıp yaşadı. Maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Ömer Atiker, hem karşılaşmayı hem de transfer sürecini değerlendirdi.

Atiker, "Açık konuşmak gerekirse beklemediğimiz bir sonuç nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığımı söyleyebilirim. Şunu da çok iyi biliyorum ki, futbolda bu tür sonuçlar var. Her zaman kazanacağız diye bir kural yok. İddialı laflar edip altından kalkamayacak durumlara gelmeyiz. Biz kötü bir takım değiliz, daha iyi olacağız ve bu mağlubiyeti kesinlikle telafi edeceğiz. Taraftarlarımız rahat olsun ve desteklerini sürdürsünler. Ne onları ne de kendimizi mahcup edecek pozisyonlara sokmayacağız" ifadelerini kullandı.

"EŞİNİ, NİŞANLISINI YA DA KIZ ARKADAŞINI İKNA EDEMEDİK"

Konyaspor Başkanı, özellikle yabancı transfer sürecinde beklenmedik engellerle karşılaştıklarını dile getirdi:

"Özellikle Anadolu kulüplerini tercih etmemelerinin en önemli sebebi; çocuklarının istedikleri eğitimi alamayacak endişesinden kaynaklanıyor. Bu nedenle de İstanbul'a daha sıcak bakıyorlar. Anadolu takımları futbolcudan önce futbolcunun eşini ikna etmek zorunda. Biz bunun sıkıntılarını yaşadık ve el sıkıştığımız birçok futbolcunun eşini, nişanlısını ya da kız arkadaşını ikna edemedik, dolayısıyla bazı önemli oyuncuları Konyaspor'a kazandıramadık. Yabancı transferi dışarıdan görüldüğü gibi kolay değil."

"ÇOK İYİ OYUNCULARLA ANLAŞTIK, EŞLERİ VEYA NİŞANLILARIYLA ANLAŞAMADIK"

Atiker, transfer görüşmelerinde öne çıkan en kritik konunun çocukların eğitimi olduğunun altını çizdi: