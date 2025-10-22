Konyaspor - Beşiktaş - CANLI SKOR

- Beşiktaş, Süper Lig 3. hafta erteleme maçında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşıyor.
- Maçta Beşiktaş, Ndidi ve Abraham'ın golleriyle 2-0 öne geçti.
- Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında oyun hızlı ve çekişmeli devam ediyor.
GÜNCEL SKOR: KONYASPOR 0-2 BEŞİKTAŞ
73’ Gol… Konyaspor 0-2 Beşiktaş (Abraham)
65' Konyaspor'da Melih ibrahimoğlu yerine Tunahan Taşçı oyuna dahil oldu.
63' Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yhoan Andzouana'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
62' Rashica, rakip yarı alanın solunda Muleka'ya faul yaptı.
60' Adil, orta alanda Abraham'a faul yaptı.
59' Mustafa Erhan, orta sahanın solunda Muleka'ya faul yaptı.
58' Guilherme, orta alanın solunda Ndidi'ye faul yaptı.
56' Beşiktaş'ta Devrim Şahin ve Rafa Silva'nın yerlerine Salih Uçan ile Mustafa Erhan Hekimoğlu oyuna dahil oldu.
55' Konyaspor, rakip yarı alanda kısa paslarla Beşiktaş savunmasında boşluk arıyor...
54' Yhoan Andzouana, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Savunma Rıdvan Yılmaz araya girerek topu kornere gönderdi. Konyaspor, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.
52' Beşiktaş'ta Emirhan, Muleka'nın yüzüne darbesiyle orta yuvarlağın hemen yanında yerde kaldı. Sağlık ekipleri oyun alanında.
50' Pedrinho, orta alanın solunda Rashica'ya faul yaptı.
49' Yhoan Andzouana'nın sağ kanattan penaltı noktasına doğru yaptığı ortada Emirhan Topçu araya girerek tehlikeyi önledi.
47' Konyaspor, hazırlık pasları yapıyor...
46' İkinci yarı başladı.
İlk yarı sonucu: Konyaspor 0-1 Beşiktaş
44' Jackson Muleka, orta alanın sağında Orkun Kökçü'ye faul yaptı. Pozisyonun ardından Muleka sarı kart gördü.
42' Konyaspor'un soldan kullandığı kornerde kale sahasına doğru ortalanan top herkesi aşıp dışarı gitti.
41' Enis Bardhi'nin kullandığı serbest vuruş barajda Abraham'a çarparak kalenin yanından dışarı gitti. Konyaspor, sol kanattan köşe vuruşu kazandı.
40' Pedrinho, rakip ceza yayının gerisinde Abraham'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Karar faul!
38' Jin-Ho Jo, rakip ceza yayında Emirhan Topçu'ya faul yaptı.
37' Jin-Ho Jo, sağ kanattan penaltı noktasına ortaladı. Umut Nayir'in bekletmeden vuruşunda Ersin Destanoğlu, sağına uzanarak gole izin vermedi.
34' Melih İbrahimoğlu, uzaklardan kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı.
33' Konyasporlu oyuncular, rakip yarı alanında kısa paslar yaparak Beşiktaş savunmasında boşluk arıyor...
31' Beşiktaş, golü bulduktan sonra topa daha fazla sahip olmaya başladı.
29' Pedrinho'nun tedavisi tamamlandı ve oyun yeniden hareketlendi.
28' Konyaspor'da Pedrinho, rakip ceza sahasında Paulista'ya baskı yapıp topu kazanmak istedi ancak sağ dizine aldığı darbenin ardından yerde kaldı. Sağlık ekipleri oyun alanında.
26' Emirhan Topçu, orta alanda Melih Ibrahimoglu'na faul yaptı.
24' Guilherme, sol kanattan ceza sahasına ortalamak istedi ancak Rashica araya girerek topu kornere gönderdi. Konyaspor, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.
21' Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda 6 pasta kafa vuruşunu yapan Ndidi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
21’ Gol… Konyaspor 0-1 Beşiktaş (Ndidi)
20' Rıdvan, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Abraham'dan önce Adil araya girerek topu kornere gönderdi. Beşiktaş, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.
18' Yhoan Andzouana, sağ kanattan çizgiye inerek kale sahasına ortaladı. Beşiktaş savunması araya girerek topu kornere gönderdi. Konyaspor, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.
15' Pedrinho, orta alanda Rashica'ya faul yaptı.
14' Konyaspor, kendi yarı alanında kısa paslar yapıyor...
12' Konyaspor, tüm hatlarıyla Beşiktaş yarı alanına yerleşti.
9' Konyaspor, rakip yarı alanda kısa paslar yaparak Beşiktaş savumasında boşluk arıyor...
8' Yhoan Andzouana, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Savunmada yeniden Emirhan araya girerek topu dışarı gönderdi. Konyaspor, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.
7' Yhoan Andzouana, rakip ceza yayı sağından sol ayak içiyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı.
6' Abraham, orta alanın solunda Pedrinho'ya faul yaptı.
4' Yhoan Andzouana, ceza sahası sağından kale sahasına yerden çevirdi. Savunmada Emirhan Topçu, araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi. Konyaspor, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.
3' Konyaspor, hazırlık pasları yapıyor...
2' Pedrinho, sol kanattan penaltı noktasına ortaladı. Muleka'nın estetik vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı gitti.
1' Maç başladı.