Konyaspor - Beşiktaş: Muhtemel 11'ler

- Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
- Mücadele Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
- Beşiktaş'ta Konyaspor maçı öncesi 7 oyuncu eksik bulunuyor.
Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta deplasmanda Konyaspor ile mücadele edecek.
Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Konyaspor: Deniz, Andzouana, Adil, Calusic, Guilherme, Bjorlo, Ndao, Melih, Pedrinho, Muleka, Umut
Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa, Mustafa, Abraham
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, ligdeki 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, 13 puan ve averajla 7. basamakta bulunuyor.
Teknik direktör Recep Uçar idaresindeki Konyaspor, Süper Lig'deki 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 11 puan topladı.
BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK
Konya temsilcisi, rakibinin iki basamak altında 9. sırada yer alıyor.
Siyah-beyazlılarda Konyaspor maçı öncesinde 7 eksiği var.
Siyah-beyazlı kulübünün Sosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, maç eksiği bulunan Demir Ege Tıknaz'ın yanı sıra statü gereği Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva kadroda yer almadı.