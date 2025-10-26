Konyaspor, Gençlerbirliği deplasmanında üç puanı kaptı

- Konyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.
- Konyaspor'un gollerini Umut Nayir ve Enis Bardhi atarken, Gençlerbirliği'nin tek golünü Oğulcan Ülgün kaydetti.
- Bu galibiyetle Konyaspor, üç maç sonra galibiyetle tanıştı ve Gençlerbirliği'nin dört maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Konyaspor, 2-1 kazandı.
Karşılaşmada Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Umut Nayir ve 49. dakikada Enis Bardhi kaydetti.
Ev sahibi Gençlerbirliği'nin tek golünü ise 28. dakikada Oğulcan Ülgün attı.
Gençlerbirliği'nde 90+7. dakikada Thalisson Kelven ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
KONYASPOR, 3 MAÇ SONRA KAZANDI
Bu sonuçla birlikte Konyaspor, ligde 3 maç aranın ardından galibiyetle tanıştı.
Yeşil-beyazlı ekip son olarak sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup etmişti.
GENÇLERBİRLİĞİ'NİN SERİSİ SONLANDI
Öte yandan ev sahibi Gençlerbirliği'nin ise 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Ligde gelecek hafta Konyaspor, Samsunspor'u ağırlayacak.
Gençlerbirliği, Göztepe'ye konuk olacak.