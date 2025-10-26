Gençlerbirliği taraftarları Gazzeli çocukları unutmadı

- Gençlerbirliği, Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor'u ağırladı.
- Taraftarlar, Gazzeli çocuklar için sahaya oyuncak attı.
- Bu hareket, Gazze'deki soykırıma tepki olarak gerçekleştirildi.
Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği, Konyaspor'u sahasında ağırlıyor.
Mücadelenin hemen başında Gençlerbirliği taraftarlarından anlamlı bir hareket geldi.
Gençlerbirliği taraftarı, müsabaka öncesi Gazzeli çocuklar için sahaya oyuncak attı.
OYUNCULAR GAZZELİ ÇOCUKLAR İÇİN...
Yapılan bu anlamlı hareket aynı zamanda İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma tepki olarak gösterildi.
O anlar böyle görüntülendi...