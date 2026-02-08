Konyaspor ile Göztepe yenişemedi

- Konyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı.
- İlhan Palut'un ikinci dönemine başladığı maçta Konyaspor, etkili bir oyun sergiledi.
- Beraberlik sonrası Konyaspor 20, Göztepe ise 40 puana ulaştı.
Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor ile Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe karşı karşıya geldi.
Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı. Kritik müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.
İLHAN PALUT İLK MAÇINA ÇIKTI
Konyaspor, İlhan Palut'un ikinci döneminde ilk maçında çıktı.
Göztepe gibi güçlü bir takım karşısında zaman zaman etkili oyun ortaya koyan Konyaspor, yeni teknik direktörüyle ilk maçından beraberlikle ayrıldı.
SÜPER LİG'DEKİ DURUMLARI
Bu beraberlik sonrasında Konyaspor 20, Göztepe 40 puana ulaştı.
Süper Lig'de gelecek hafta Konyaspor, Alanyaspor'a konuk olacak. Göztepe, Kayserispor'u ağırlayacak.