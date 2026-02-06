Konyaspor, İlhan Palut'u açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Konyaspor'da alınan başarısız sonuçlar sonrası Çağdaş Atan'ın görevine son verilmişti.

Konyaspor, Çağdaş Atan'dan boşalan teknik direktörlük görevine İlhan Palut'un getirildiğini açıkladı.

Konyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İlhan Palut için 'Kaldığımız yerden...' notunun düşüldüğü bir video paylaşıldı.

69 GÜN SONRA DÖNDÜ

29 Kasım 2025'te Çaykur Rizespor'daki görevinden ayrılan İlhan Palut, 69 gün sonra Süper Lig'e geri döndü.

Ayrıca Palut, 10 Şubat 2021'den 17 Ocak 2023'e kadar çalıştırdığı Konyaspor'a da 3 yıl 2 hafta ve toplamda 116 gün sonra geri dönmüş oldu.

"MİNİMİZE ETMEYİ ÖĞRENDİM... MİNİMİZE"

Öte yandan Palut, basın toplantılarında alışılmışın dışında çıkışlarıyla dikkat çekiyordu.

İlhan Palut, Rizespor'un başındayken gelen bir soru üzerine “Hayattan beklentilerimi minimize etmeyi öğrendim ben. Minimize...” yanıtını vermiş ve bu yanıt uzun süre hafızalardan silinmemişti.