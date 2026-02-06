Beşiktaş'tan kaleci hamlesi: Devis Vasquez İstanbul'a geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş, bu gece sona erecek transfer döneminin son saatlerine doğru girilirken adeta gaza bastı.

Siyah-beyazlılar, Agbadou ve Murillo'nun ardından bir ismi daha renklerine bağladı.

Bu kapsamda Beşiktaş, Roma'dan kaleci Devis Vasquez'i kadrosuna kattı.

BEŞİKTAŞ TRANSFERE DOYMUYOR: VASQUEZ DE TAMAM...

Beşiktaş, yeni transferi Devis Vasquez'in bu akşam 19.30’da İstanbul'a geleceğini açıkladı.

27 yaşındaki kaleci, bu sezon hiçbir maçta forma giymedi.

Kolombiyalı eldivenin piyasa değeri 1.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

ESKİ BEŞİKTAŞLI CORDOBA'NIN ÖNERİSİYDİ

Beşiktaş'ın Kolombiyalı efsane kalecisi Oscar Cordoba, geçmiş yıllarda yaptığı açıklamada,vw5 Devis Vasquez'i beğendiğini ve Boca Juniors'a transfer önerisinde bulunduğunu açıklamıştı.

Oscar Cordoba o dönem yaptığı açıklamada "Devis Vasquez'i 2020 yılında Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'ye önermiştim. Çok iyi özelliklere sahip bir kaleci. Umarım fırsat bulur. Bazen yetenekli olursunuz ama önünüzde biri vardır ve kendinizi gösteremezsiniz. Bu pozisyonu bildiğim için Devis Vasquez'e güveniyorum ve onun için referans oluyorum." ifadelerini kullanmıştı.