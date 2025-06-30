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Konyaspor, Mücahit İbrahimoğlu'nu kadrosuna kattı

Konyaspor, orta saha oyuncusu Mücahit İbrahimoğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı.

İHA İHA
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Konyaspor, Mücahit İbrahimoğlu'nu kadrosuna kattı

Konyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Konyaspor, Avusturya'nın Rapid Wien Kulübü'nde yetişen, kulübün alt yaş kategorilerinin hepsinde forma giyen orta saha oyuncusu Mücahit İbrahimoğlu ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

3 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI 

Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Futbol şube sorumlularından Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Mücahit, takımımızda 14 numaralı formayı terletecek. Mücahit İbrahimoğlu'na hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.

Eshspor Haberleri