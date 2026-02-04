Abone ol: Google News

Ziraat Bankkart, Altekma karşısında zorlanmadı

Voleybol Erkekler Kupa Voley çeyrek final etabında Ziraat Bankkart, sahasında Altekma'yı 3-0 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 04.02.2026 18:52
  • Ziraat Bankkart, Voleybol Erkekler Kupa Voley çeyrek finalinde Altekma'yı 3-0 mağlup etti.
  • Bu galibiyetle Ziraat Bankkart, organizasyonda Dörtlü Final'e yükseldi.
  • Müsabaka, TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynandı.

Voleybol Erkekler Kupa Voley çeyrek final etabında Ziraat Bankkart ile Altekma karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Ziraat Bankkart oldu.

Başkent ekibi, bu sonuçla organizasyonda Dörtlü Final'e yükseldi.

72 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İbrahim Ünal, Yıldıray Turan

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Abdelaziz, Clevenot, Fornal, Vahit Emre Savaş (Berkay Bayraktar)

​​​​​​​Altekma: Ewert, Eray Kursav, Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Erhan Hamarat, Niyazi Ulaş Dokumacı (Hüseyin Şahin, Arda Kara, Dünya Kandemir, Mehmet Boğaçhan Zambak)

Setler: 25-19, 25-22, 25-19

Süre: 72 dakika (22, 28, 22)

