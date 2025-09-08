Başakşehir, Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı

Süper Lig'de sezon yeni başlarken bir teknik direktör ayrılığı daha yaşandı.

Başakşehir'de 2023-24 sezonunda teknik direktörlük görevine getirilen Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Turuncu-lacivertli kulüp şu açıklamada bulundu:

"Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Görev aldığı iki sezonda sergilediği özveri, profesyonellik ile birlikte takımımızı üst üste iki kez Avrupa Kupalarına taşıyarak, kulüp geleneğimizi sürdüren Çağdaş Atan'a teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz."