Başakşehir, Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı

Süper Lig'de sezon yeni başlarken bir teknik direktör ayrılığı daha yaşandı.
Başakşehir'de 2023-24 sezonunda teknik direktörlük görevine getirilen Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı.
KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ
Turuncu-lacivertli kulüp şu açıklamada bulundu:
"Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Görev aldığı iki sezonda sergilediği özveri, profesyonellik ile birlikte takımımızı üst üste iki kez Avrupa Kupalarına taşıyarak, kulüp geleneğimizi sürdüren Çağdaş Atan'a teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz."
BAŞAKŞEHİR KARNESİ
2023 yılının Eylül ayında Başakşehir'in teknik direktörlük koltuğuna oturan 45 yaşındaki çalıştırıcı, İstanbul ekibinin başında 98 maça çıktı.
Turuncu-lacivertliler, Çağdaş Atan yönetiminde Süper Lig'de 73 mücadelede 34 galibiyet, 15 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşadı.
KONFERANS LİGİ'NE KATILAMAMIŞTI
Atan'ın Başakşehir'i; bu sezon Süper Lig'de 2 maçta 2 beraberlik alırken, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Craiova'ya elenmişti.
4 HAFTADA 4 AYRILIK
Öte yandan Süper Lig'in ilk 4 haftasında, 4 teknik direktör ile yollar ayrıldı.
Gaziantep FK'da İsmet Taşdemir, Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe'de Jose Mourinho ve Başakşehir'de Çağdaş Atan, kulüpleriyle yol ayrımı yaşadı.