Konyaspor'da Recep Uçar dönemi iç saha yenilgileriyle son buldu

Daha önce Süper Lig'de Ümraniyespor ve Kayserispor'u çalıştıran Recep Uçar, Konyaspor'da göreve geldiğinde takımı üst sıralara taşıma hedefiyle yola çıktı.

Yeşil-beyazlı kulüp ile 1 Kasım 2024'te resmi sözleşmeye imza atan Uçar, Süper Lig'de 37 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet sonucunda 49 puan topladı.

Bu sezona iyi başlangıç yapan ancak daha sonra düşüşe geçen Uçar yönetiminde Konyaspor, 11 haftalık periyotta 14 puan toplayarak 8. sırada yer aldı.

Özellikle deplasmanlarda aldığı sonuçlarla dikkati çeken Konya ekibi, bu sezon 4 galibiyet 5 mağlubiyet ve 2 beraberlikle maç başına ortalama 1,27 puan istatistiği yakaladı.

Uçar yönetimindeki yeşil-beyazlılar, lig ve kupada 45 maçta 74 gol atarken, kalesinde 60 gol gördü.

KUPADA YARI FİNAL BAŞARISI

Konyaspor, Recep Uçar yönetiminde geçen sezon Türkiye Kupası'nda önemli bir başarıya da imza attı.

Takım, uzun yıllar sonra yarı finale kadar yükselerek taraftarına büyük heyecan yaşattı ancak yarı finalde karşılaştığı Galatasaray’a 5-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

İÇ SAHADAKİ SON 3 MAÇTAN MAĞLUBİYETLE AYRILDI

Konyaspor, Uçar'ın teknik direktörlüğünde ilk haftalarda iyi sonuçlara imza attıysa da ilerleyen haftalarda yaşanan puan kayıpları, camiada moralleri bozdu.

Recep Uçar yönetimindeki Konyaspor, özellikle iç sahadaki son 3 maçtan mağlup ayrıldı. Takımın iç sahada performansındaki düşüşü taraftarın da tepkisini çekti.

Konyaspor, Süper Lig'de bu sezon evindeki 6 maçta ise 4 mağlubiyet yaşadı.

Gaziantep FK ve Başakşehir'i iç sahada yenen Konyaspor; Alanyaspor, Kocaelispor, Beşiktaş ve Samsunspor karşısında sahadan mağlup ayrıldı.

Son oynanan Samsunspor maçında tribünlerden yükselen "istifa" sesleri üzerine toplanan yönetim kurulunun aldığı kararla Uçar ile yollar ayrıldı.

Uçar, Konya'da 12 ay 2 gün görevde kalabildi.

Konyaspor Yönetim Kurulu ise teknik direktör Çağdaş Atan ile prensipte anlaştığını duyurdu.