Konyaspor'da Recep Uçar dönemi sona erdi

Konyaspor, üst üste alınan mağlubiyetler sonrası Teknik Direktör Recep Uçar ile yollarını ayırdı

Yayınlama Tarihi: 03.11.2025 21:47
  • Konyaspor, Samsunspor'a 3-1 yenildikten sonra teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayırdı.
  • Yönetim kurulu, iç sahada alınan üst üste mağlubiyetlerin ardından bu kararı verdi.
  • Kulüp, Uçar'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, ona kariyerinde başarılar diledi.

Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Samsunspor’a 3-1 yenilen Konyaspor’da, yönetim teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayırma kararı aldı.

İç sahada üst üste gelen mağlubiyetlerin ardından toplanan yönetim kurulu, Uçar ile devam etmeme yönünde karar verdi.

KARŞILIKLI ANLAŞMAYLA VEDA

Konyaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Teşekkürler Recep Uçar! Teknik direktörümüz Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Recep Uçar ve teknik ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

