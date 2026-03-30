Kosova Teknik Direktörü Franco Foda: Türkiye çok güçlü bir takım

Dünya Kupası yolundaki son rakibimiz Kosova'da Milli Takım Teknik Direktörü Franco Foda, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Foda, Türkiye'nin çok güçlü bir takım olduğunu vurgulayarak sözlerine başladı.

Foda, finale hak ederek geldiklerini ve şanslarının yüzde 50 olduğunu söyledi.

"ŞANSIMIZ YÜZDE 50"

A Milli Futbol Takımı'nda Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu gibi önemli isimlerin olduğuna dikkati çeken Foda, "Biz buraya bileğimizin hakkıyla geldik. Şansımız yüzde 50. İnanıyorum ki iyi bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

“TAKTİĞİMİ AÇIKLAYAMAM”

Türkiye'nin kısa paslarla rakip kaleye gittiğini belirten Foda, "Hangi taktikle çıkacağımı tabii ki burada açıklayamam ama topu kaptığımız anda kontrataklarla hareket edeceğiz. Bu maç için her şeye hazırlıklıyız. Uzatmalar ve penaltılar için de hazırız." açıklamasında bulundu.

“BUGÜNE KADAR HİÇ BU KADAR GAZETECİ OLMADI”

Kosova'da ve maçın oynanacağı Priştine'de büyük bir coşku ve motivasyon olduğunu vurgulayan Foda, "Coşku ve motivasyon şehrin her yerinde belli oluyor. Bu basın toplantısı da bunun göstergesi. Bugüne kadar hiçbir basın toplantısında bu kadar gazeteci olmadı." diye konuştu.

"GEREKEN ÖNLEMLERİ ALACAĞIZ"

Kendi kariyeri için Dünya Kupası'na katılmanın çok önemli olduğunu belirten Foda, yarınki maçta savunma anlamında gereken önlemleri alacaklarını söyleyerek, "Slovakya'dan 3 gol yedik, 2 golü kendi hatalarımızla yedik. Biz gereken önlemleri alacağız. En büyük avantajımız kendi evimizde oynamamız." açıklamasını yaptı.