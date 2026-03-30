Türkiye ile Kosova 4. randevuda

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya'yı yenerek finalde Kosova'nın rakibi oldu.

Milliler yarın ise Kosova'nın konuğu oluyor.

İki takım arasındaki dördüncü karşılaşma olacak bu maç öncesinde ay-yıldızlıların karnesi adeta parmak ısırtıyor...

Milli takım, önceki üç müsabakada da rakibini mağlup etti, 12 kez fileleri havalandırırken kalesinde sadece 2 gol gördü.

2014'TE 6 GOLLE MAĞLUP ETTİK

Kosova Futbol Federasyonu, UEFA'ya 3 Mayıs 2016'da, FIFA'ya ise 13 Mayıs 2016'daki kongrede 210. üye sıfatıyla kabul edildi.

Ancak iki ülke arasındaki ilk karşılaşma, bu tarihlerden çok önce yapıldı.

Türkiye, 21 Mayıs 2014'te FIFA'nın özel izniyle deplasmanda Kosova ile özel maça çıktı.

Ay-yıldızlı ekip, sahadan 6-1'lik farklı skorla döndü.

RESMİ MAÇLARDA BARİZ ÜSTÜNLÜĞÜMÜZ VAR

İki takımın ilk resmi buluşması, 12 Kasım 2016'da Antalya'da düzenlendi.

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup aşamasındaki bu mücadelede Burak Yılmaz ile Volkan Şen skorborda adını yazdırdı, maç 2-0 Türkiye galibiyetiyle bitti.

Grubun rövanş karşılaşması 11 Haziran 2017'de İskodra'da oynandı.

TARİHLERİNDE HİÇ YENEMEDİLER

Bu kez Volkan Şen, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz ve Ozan Tufan gol sevinci yaşadı.

Milli takım, deplasmanda 4-1 galip geldi.

Üç maçın ikisi Kosova'nın sahasında, biri ise Türkiye'de oynandı.