Kristjan Asllani'nin Beşiktaş için geliş saati ortaya çıktı

Beşiktaş'ın orta saha transferinde anlaşmaya vardığı Kristjan Asllani ile ilgili yaşanan gecikme netlik kazandı.

Beşiktaş ile Inter, Arnavut orta saha oyuncusunun kiralık transferi konusunda anlaşma sağladı.

Kiralık olarak Torino'da forma giyen Asllani'nin transferinin tamamlanması için Torino ile Inter arasındaki sözleşme fesih sürecinin sonuçlanması bekleniyor.

GELİŞ SAATİ NETLEŞTİ

Bu sürecin ardından Beşiktaş'ın, 23 yaşındaki futbolcu ile resmi sözleşmeyi imzalaması planlanıyor.

Asllani'nin, dün gece 23.40'ta İstanbul'da olması bekleniyordu. Ancak Milano Malpensa–İstanbul seferini yapacak uçakta yaşanan teknik arıza nedeniyle uçuş iptal edildi.

Beşiktaş Kulübü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, oyuncunun geliş planına dair yeni bilgilendirmenin program netleştiğinde paylaşılacağını duyurdu.

BAŞKAN ADALI DUYURMUŞTU

Güncellenen programa göre Kristjan Asllani, bugün saat 12.00'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacak.

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, konuyla ilgili basın toplantısında yaptığı açıklama "Kristjan Asllani geliyor. Inter ve oyuncu ile anlaştık. Inter ile Torino arasında fesih süreci var. Bu akşam gelecek." ifadelerini kullandı.

INTER 15,7 MİLYON EURO ÖDEDİ

Inter, Asllani'yi Empoli'den 2023 yılının Haziran ayında 15,7 milyon euroya transfer etti.

Empoli altyapısında başladığı kariyerinde Inter'de 99 maça çıkan Kristjan Asllani, 4 gol atarken 5 kez de asist katkısı sağladı.

TORINO PERFORMANSI

Bu sezon Torino'da 16 maçta 1155 dakika sahada kalan Asllani, gol ya da asist katkısı veremedi.

Öte yandan Kristjan Asllani, Arnavutluk Milli Takımı'nda 38 kez forma giydi ve 5 asist yaptı.