Serdal Adalı transferi resmen duyurdu: Kristjan Asllani geliyor

- Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 4 yeni transfer yapacaklarını ve Kristjan Asllani'nin yakında İstanbul'a geleceğini açıkladı.
- Yapılacak transferlerin birinin kaleci olacağını, Yasin Özcan'ın bu isimler arasında olmadığını belirtti.
- Asllani transferinin en geç yarına kadar gerçekleşeceğini duyurdu.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadı Basın Toplantı Odası'nda siyah beyazlı kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu.
Transfer konusuna da değinen Serdal Adalı, dikkat çeken ifadeler kullandı.
Adalı, "Kaleci transferi yapacağız. Minimum 4 transfer yapacağız demiştim, biri kaleci. Yasin Özcan buna dahil değil" dedi.
"BU GECE YA DA YARIN GELECEK"
Başkan Adalı daha sonra Kristjan Asllani ile anlaşıldığını duyurdu.
Başkan Adalı, Asllani'nin transferini duyurarak, "Oyuncu ya bu gece ya da en geç yarın İstanbul'a gelecek" ifadelerini kullandı.
Serdal Adalı'nın transferlerle ilgili ifadeleri şu şekilde:
"Orta sahaya bir transfer bugün akşam gelecek. Planlamada 3 oyuncu daha var. Alternatif oyuncular var, gelecek seneye yönelik. Daha genç oyunculardan oluşan bir liste var. Avrupa'da transfer bittikten sonra vaktimiz var. Son dakikaya kadar değerlendireceğiz. Minimum 4 oyuncu transfer edeceğiz, Yasin Özcan dahil değil!"