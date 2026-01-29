Serdal Adalı transferi resmen duyurdu: Kristjan Asllani geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadı Basın Toplantı Odası'nda siyah beyazlı kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Transfer konusuna da değinen Serdal Adalı, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Adalı, "Kaleci transferi yapacağız. Minimum 4 transfer yapacağız demiştim, biri kaleci. Yasin Özcan buna dahil değil" dedi.

"BU GECE YA DA YARIN GELECEK"

Başkan Adalı daha sonra Kristjan Asllani ile anlaşıldığını duyurdu.

Başkan Adalı, Asllani'nin transferini duyurarak, "Oyuncu ya bu gece ya da en geç yarın İstanbul'a gelecek" ifadelerini kullandı.

Serdal Adalı'nın transferlerle ilgili ifadeleri şu şekilde: