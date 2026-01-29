Beşiktaş, Kristjan Asllani'yi İstanbul'a getiriyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta sahasını Kristjan Asllani ile güçlendiriyor.

23 yaşındaki Arnavut oyuncuyla ve kulübü Inter ile anlaşan Beşiktaş, bu transferi kiralık olarak gerçekleştirecek.

Sözleşmede zorunlu olmayan satın alma opsiyonu da olacak.

İSTANBUL'A GELİYOR

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Kristjan Asllani, bu gece İstanbul'da olacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Kristjan Asllani, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir." denildi.

Asllani'yi taşıyan uçağın bu akşam 23.40'ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacağı aktarıldı.

ADALI DA AÇIKLADI

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, konuyla ilgili basın toplantısında yaptığı açıklama "Kristjan Asllani geliyor. Inter ve oyuncu ile anlaştık. Inter ile Torino arasında fesih süreci var. Bu akşam gelecek." ifadelerini kullandı.

INTER 15,7 MİLYON EURO ÖDEDİ

Inter, Asllani'yi Empoli'den 2023 yılının Haziran ayında 15,7 milyon euroya transfer etti.

Empoli altyapısında başladığı kariyerinde Inter'de 99 maça çıkan Kristjan Asllani, 4 gol atarken 5 kez de asist katkısı sağladı.

TORINO PERFORMANSI

Bu sezon Torino'da 16 maçta 1155 dakika sahada kalan Asllani, gol ya da asist katkısı veremedi.

Öte yandan Kristjan Asllani, Arnavutluk Milli Takımı'nda 38 kez forma giydi ve 5 asist yaptı.