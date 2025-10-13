Ismail Jakobs, Senegal Milli Takımı'na katıldı

Senegal Milli Takımı ile Galatasaray arasında, Ismail Jakobs'un sakatlığı nedeniyle yeni bir gerilim yaşanmıştı.

Senegal Milli Takımı'nın Güney Sudan ve Moritanya ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde açıklanan aday kadroya davet edilen Galatasaraylı Ismail Jakobs'un, sakatlığı sebebiyle İstanbul'da kaldığı bildirilmişti.

Senegal Futbol Federasyonu ise, İstanbul'da kalan futbolcu için Galatasaray Kulübü'ne uyarı yazısı göndermiş, Jakobs'un sakatlığının kendi sağlık ekipleri tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişti.

MİLLİ TAKIMA GİTMEMİŞTİ

İstanbul'da kaldığı belirtilen ve milli takıma gitmeyen Ismail Jakobs'un, kız arkadaşıyla birlikte Dubai'ye gittiği ortaya çıkmıştı.

Yaşananların ardından Ismail Jakobs'un sağlık kontrolü gerçekleştirildi.

Yapılan kontroller sonrası ciddi bir sakatlık bulgusuna rastlanmazken, yıldız futbolcunun Moritanya maçında forma giyebileceği öğrenildi.

SAKATLIK ŞÜPHESİNE RAĞMEN RAPOR TEMİZ ÇIKTI

Derbinin ardından dizinde ağrı hisseden Jakobs için Galatasaray sağlık ekibi devreye girdi. Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun durumu hakkında Senegal Futbol Federasyonu'nu bilgilendirerek, hazırlanan sağlık raporunu iletti.

Raporda, oyuncunun dinlendirilmemesi halinde sakatlık riskinin artabileceği vurgulandı.

Ancak Senegal'de yapılan son kontrollerde ciddi bir soruna rastlanmadı. Bu gelişme sonrası teknik heyet, İsmail Jakobs'u Moritanya karşısında sahaya sürmeyi değerlendiriyor.

GALATASARAY DİKKATLİ YAKLAŞIYOR

Galatasaray cephesi ise oyuncunun tam olarak iyileşmeden yük altına girmesini istemiyor.

Teknik ekip, oyuncunun milli takımdan sağlıklı dönmesini umut ediyor.