Kulüpler Birliği Başkanı Doğan'dan yabancı hakem açıklaması

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, bugün gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Doğan, yabancı hakem ve saha zeminleriyle ilgili konulara değindi.

YABANCI HAKEM MESELESİ

Yabancı hakemlerin maç yönetmesiyle ilgili bir şey görüşülmediğini belirten Doğan, “Böyle bir şey konuşulmadı. Türk hakemliği için daha iyi ne olur diye görüşüldü, içerideki sistemde bir güven problemi olduğu net. Bunu nasıl aşarız diye konuşuldu. Kimsenin aklında bunlar gitsin bu gelsin diye bir şey yok. Bu işi kökünden nasıl değiştirebilir diye konuştuk.” dedi.

KULÜPLERİN ŞİRKETLEŞMESİ

Doğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Şirketleşme konusu var daha önce de Kulüpler Birliği'nin gündeminde olan. Bununla ilgili kulüp başkanlarının ister istemez sorular olabiliyor. Kulüplerimizde de sürekli başkan değişimleri olabiliyor. Değerlendiriliyor. Kulüpler daha fazla söz sahibi olmak istiyor. Genel bir problem olduğu net.”

"GÜVEN ORTAMINI SAĞLAMALIYIZ"

Doğan ayrıca, “Kulüplerin tek derdi, futboldaki güven ortamının sağlanması. Dolayısıyla Trabzonspor olarak da bunu söyleyebilirim, birçok kulübümüzde bu konuyla ilgili açıklamasını yaptı. İçerideki tüm kulüpler iyi niyetli olarak kaybolan güvenin geri kazanılmasını istiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

"SAHA ZEMİNLERİMİZ ÇOK KÖTÜ"

Saha zeminlerinin de bugünkü gündem maddelerinden bir olduğunu ve görüştüklerini aktaran Doğan, şunları kaydetti: