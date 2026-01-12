Kupa finalinde oynamamıştı: Galatasaray'da Uğurcan Çakır gerçeği

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray forması giyen Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile Süper Kupa finalinde oynanan derbide yedek kaldı.

Milli file bekçisi ile ilgili yaşanan süreç ortaya çıktı.

Geçen sezon Türkiye Kupası'nda final dahil Günay Güvenç'e forma veren Okan Buruk, Fenerbahçe karşısında kaleyi yine Günay teslim etme kararı aldı.

DERBİDE KALEYİ KAPTIRINCA MORALİ BOZULDU

Okan Buruk, bu kararını derbiden bir gün önce Uğurcan Çakır ile de paylaştı.

Derbide yedek kalacağını öğrenen Uğurcan Çakır, büyük bir moral bozukluğu yaşadı.

Galatasaray, finalde Fenerbahçe'ye 2-0'lık skorla kaybetti.

Sarı-kırmızılılarda mağlubiyet ile birlikte yenilen goller de dikkat çekti ve taraftarlar, Günay tercihi nedeniyle Okan Buruk'u eleştirdi.

Buna göre Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçında yedek kalmasından rahatsız oldu.

BURUK'LA ÖZEL GÖRÜŞME

Milli eldivenin Okan Buruk'la özel görüşerek bu rahatsızlığını bizzat ilettiği kaydedildi.

Günay Güvenç'in ise yedek kalmaktan dolayı huzursuz olduğu ifade ediliyor.

Okan Buruk'un dengeyi sağlamak için çözüm arayışına girdiği öne sürüldü.

Galatasaray'da yaşanan bu süreç sonrası Okan Buruk'un bundan sonra kaledeki tercihleri büyük bir merak konusu oldu.