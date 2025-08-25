Kuşadası 1923 Spor Kulübü’nün logo tasarımı gündem oldu

Futbolda sahada oynanan oyun kadar kulüplerin aldığı çeşitli kararlar da ses getirebiliyor.

Bu durumun son örneği ise Aydın'da yaşandı.

Yeni sezonda tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek Aydın'ın yeni ekiplerinden Kuşadası 1923 Spor Kulübü, logosuyla dikkat çekti.

GÖRENLER MILAN SANDI

Geçen sezon Aydın Süper Amatör Lig'i şampiyon Aydınspor'un ardından ikinci sırada bitiren Ovaeymirspor'un Bölgesel Amatör Lig'e katılım haklarını satın alan Kuşadası 1923 Spor Kulübü, logo tasarımı ve renkleriyle İtalya'nın dev ekibi AC Milan'ı örnek aldı.

AZ FARKLA BENZETTİLER

Kuşadası temsilcisinin kırmızı, beyaz ve siyah renginin yanı sıra logonun tasarımının da Avrupa'nın en büyük kulüplerinden Milan'a çok benzediği görüldü.