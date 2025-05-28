AA & Ensonhaber

Süper Lig'de 3. sırada yer alan Samsunspor'un Belçikalı golcü oyuncusu Landry Dimata, önemli açıklamalara imza attı.

Dimata, AA muhabirine, Samsunspor'un bu sezonki başarısının sırrının tam olarak takım olmaktan geçtiğini vurguladı.

"BİZİM GÜÇLÜ OLDUĞUMUZ YANIMIZ BU DİYEBİLİRİM"

Samsunspor'un takım olmayı gerçek anlamda başardığını dile getiren Dimata, şöyle konuştu:

Futbolcu arkadaşlarımla inanılmaz bir dürüstlükle aramızda sürdürdüğümüz ilişki var. İnanılmaz arkadaşlık ortamı var. Hatta kulübün dışında da buluşup birlikte bol vakit geçiriyoruz. Sezon başında transfer yasağı nedeniyle kulübümüz transfer yapamamıştı. Açıkçası bu transfer yasağı futbolcular olarak birbirimizi daha iyi tanımamızı sağladı, bize güç verdi. Biz birbirimize daha çok kenetlendik. Sahaya çıktığımızda birbirimiz için savaşıyoruz. Zaten birbirimiz için de savaştığımız için başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Bu başarı tek bir oyuncunun gösterdiği performansla ilgili değil, herkesin katmış olduğu katkı ile gerçekleşen bir durumdur. İstatistiklere baktığımızda görüyoruz, sadece gol atan kişi değil, o gole kadar herkesin bir katkısı var. Bizim güçlü olduğumuz yanımız bu diyebilirim.

"DAHA FAZLA OYNAMAYA İHTİYACIM VARDI"

Son haftalarda artan performansını da değerlendiren Dimata, teknik direktör Thomas Reis ve diğer oyuncuların kendisine öz güven kazandırdığını kaydetti.

Açıkçası daha fazla süre almaya ve daha fazla oynamaya ihtiyacım vardı. Takım için önemli olduğumu bana teknik direktörümüz ve futbolcu arkadaşlarım hissettirdi. Beni her zaman motive ettiler. Aynı zamanda taraftarlarımızın bana desteği de çok önemliydi. Kulübün tarihinde böyle bir başarı ile anılmak benim için çok önemli. Sahaya çıktığımda ben de kendimi böyle motive ediyorum. Sadece kulüp tarihinde değil, Süper Lig tarihinde takım olarak göstermiş olduğumuz başarı yer alacak. Ben de böyle bir başarının parçası olduğum için çok mutlu oluyorum. Sahaya çıkan tüm arkadaşlarımız da eminim aynı istek ve arzu ile sahaya çıkıyor.

"ÇOK ÇOK MUTLUYUM"

Süper Lig'de çok önemli futbolcuların forma giydiğine dikkat çeken Dimata, şu değerlendirmede bulundu:

Bunların sadece birkaç tanesi Mario Balotelli, Morata, Oshimen, Dzeko gibi çok önemli oyuncular. Açıkçası Süper Lig'e gelmeden önce böyle oyuncular geleceğini bekliyordum. Ama kendi gözlerinizle bu oyuncuları görmek gelmeden önceki hissiyatınızla çok farklı olabiliyor. Türklerin futbola olan tutkusuna bayıldım, burada olduğum için de çok çok mutluyum.

"KESİNLİKLE UNUTAMAYACAĞIM BİR MAÇ OLACAK"

Sezonun geri kalan bölümünde unutamadığı maçın Bodrum FK ile deplasmanda oynadıkları ve 2-1 kazandıkları karşılaşma olduğunu aktaran Dimata, şu şekilde konuştu: