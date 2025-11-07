Leo Dubois, futbolu bıraktığını açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bir dönem Galatasaray formasıyla şampiyonluk da yaşayan Fransız oyuncu, Leo Dubois, futbol kariyeriyle ilgili dikkat çeken bir karar imza attı.

Dubois, 31 yaşında kariyerini noktalama kararı aldığını duyurdu.

FUTBOLU BIRAKTI

Kararını sosyal medya hesabından duyuran Fransız futbolcu, hayatında artık futbol dışında yeni bir sayfa açmak istediğini belirtti.

Kariyerinde Fransa'da Nantes ve Lyon forması giyen Dubois, ülkemizde Galatasaray, Başakşehir ve son olarak Eyüspor forması giydi.

"BENİ MUHTEŞEM ÜLKENİZDE AĞIRLADIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Gerçekleştirdiği paylaşımda Türkiye'de forma giydiği takımlara da teşekkür eden Dubois, "Galatasaray, Başakşehir ve Eyüpspor'a beni muhteşem ülkenizde ağırladığınız için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca 350 resmi maça çıkan Leo Dubois bu karşılaşmalarda 13 gol ve 39 asistlik skor katkısı verirken, Galatasaray formasıyla 3 kez Süper Lig kazanma başarısı gösterdi.