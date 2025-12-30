Milli sporcular bu yıl tarih yazdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milli sporcular 2025 yılında önemli başarılar elde etti.

Ay-yıldızlı sporcular, Avrupa ve dünya şampiyonalarında hem takım hem de bireysel branşlarda elde ettikleri başarılarla Türkiye'nin gururu oldu.

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI AVRUPA İKİNCİSİ OLDU

A Milli Erkek Basketbol Takımı 2025 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025), A Milli Kadın Voleybol Takımı da Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen EuroBasket 2025'te A Grubu'nda 5'te 5 yapan A Milli Erkek Basketbol Takımı, son 16 turunda İsveç'i, çeyrek finalde Polonya'yı, yarı finalde de Yunanistan'ı 94-68 gibi farklı skorla mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Uzun süre önde götürdüğü final maçında skor üstünlüğünü son bölümde kaybederek Almanya'ya 88-83 yenilen milliler, şampiyonayı ikinci tamamladı.

A Milli Takım, böylece EuroBasket'te 2001'in ardından 2025'te de gümüş madalya aldı.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI DÜNYA İKİNCİSİ OLDU

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ikinci olarak tarihinin en iyi sonucunu elde etti.

E Grubu'nu 3'te 3 yaparak namağlup lider bitiren ay-yıldızlılar, son 16 turunda Slovenya, çeyrek finalde ABD ve yarı finalde Japonya'yı geçerek finale yükseldi.

Organizasyon tarihinde ilk kez madalya maçına çıkan A Milli Takım, karar setine giden final maçında İtalya'ya 3-2 yenilerek dünya ikincisi oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, dünya şampiyonluğunu kıl payı kaçırsa da tarihinde ilk kez gümüş madalya alarak önemli bir başarıya imza attı.

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI 6. OLDU

A Milli Erkek Voleybol Takımı ise Filipinler'deki Dünya Şampiyonası'nda 6. olarak başarı çıtasını yükseltti.

Grup müsabakalarında sadece bir set veren milliler, son 16 turunda Hollanda engelini geçerek tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalde mücadele etti.

"Dünya 1 numarası" Polonya'ya çeyrek finalde yenilen "Filenin Efeleri", organizasyonu 6. bitirerek Dünya Şampiyonası tarihindeki en iyi derecesine ulaştı.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU, SUPERBIKE'TA ÜÇÜNCÜ KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda pilotlar klasmanında zirvede yer alarak şampiyonluğa ulaştı.

Razgatlıoğlu, Superbike'ta üst üste ikinci, toplamda ise üçüncü kez dünya şampiyonu olma başarısı gösterdi.

Toprak Razgatlıoğlu, 2026'da motor sporlarının en üst seviyesi olan MotoGP'de yarışacak.

ŞEVVAL İLAYDA'DA 5'İ 1 YERDE

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 8 madalya kazanan milli atıcılar, genel klasmanda birinciliği elde etti.

Osijek kentindeki organizasyonda 3 altın ve 2 bronz madalya alarak tüm kategorilerde kürsüye çıkan Şevval İlayda Tarhan, şampiyonanın "yıldızı" oldu.

Şevval İlayda, aynı Avrupa Şampiyonası'nda 5 madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu ünvanını aldı.

TEKVANDODA TARİHİN EN İYİ SONUCU

Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 6 madalya kazanan Türkiye, organizasyon tarihinin en iyi sonucuna imza attı.

Madalya sıralamasında Güney Kore'nin önünde zirvede yer alan Türkiye, kadınlarda takım halinde dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Şampiyonada kadınlar 46 kiloda Emine Göğebakan, 53 kiloda Merve Dinçel Kavurat ve +73 kiloda Nafia Kuş Aydın altın madalyaya uzandı.

Merve ve Nafia, kariyerlerinde ikinci kez dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı.

MUHAMMED FURKAN ÖZBEK, REKORLA DÜNYA ŞAMPİYONU

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Norveç'in Forde kentindeki Dünya Halter Şampiyonası'nda toplamda elde ettiği 324 kilo ile rekor kırarak dünya şampiyonu oldu ve İstiklal Marşı'nı dinletti.

Erkekler 65 kiloda yarışan milli halterci, koparmada (145 kilo) ve toplamda (324 kilo) altın, silkmede ise (179 kilo) gümüş madalya kazandı.

Milli takım, şampiyonayı 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

EMİRCAN HANEY, DÜNYA KUPASI FİNALLERİ'NDE ALTIN MADALYA KAZANDI

Milli okçu Emircan Haney, Çin'de düzenlenen 2025 Hyundai Dünya Kupası'nın final ayağında altın madalya elde ederek dikkatleri çekti.

Erkekler makaralı yayda mücadele eden Emircan, Nanjing kentindeki organizasyonda çeyrek finalde Fransız Nicolas Girard'ı, yarı finalde Hollandalı Mike Schloesser'ı, finalde de Danimarkalı Mathias Fullerton'u yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Emircan Haney, böylece Dünya Kupası'nda kariyerinin ilk altın madalyasına final etabında ulaştı.

DEFNE KURT DÜNYA ŞAMPİYONASI'NA DAMGA VURDU

Milli sporcu Defne Kurt, Singapur'daki Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nı 5 altın madalyayla tamamlayarak tarihi bir başarıya imza attı.

Paralimpik yüzücü, 50 metre ve 100 metre serbest stil, 100 metre kelebek, 200 metre bireysel karışık ile 100 metre sırtüstü kategorilerinde dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Şampiyona ve Avrupa rekorları da kıran Defne, 7 günde kazandığı 5 altın madalyayla Türk spor tarihinde bir ilke imza attı.

Türkiye, Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nı ise 5 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 10 madalyayla noktaladı.

ZEYNEP SÖNMEZ WIMBLEDON'DAKİ PERFORMANSIYLA TARİHE GEÇTİ

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda dünya klasmanının 32 numarası Çinli Xinyu Wang'ı 2-0 yenerek 3. tura yükselen milli sporcu Zeynep Sönmez, Türk spor tarihe geçti.

23 yaşındaki Zeynep, Wimbledon'daki performansıyla açık dönemdeki bir grand slam turnuvasında teklerde 3. tura yükselen ilk Türk tenisçi oldu.

Bir sezonda 4 büyük turnuvada da ana tabloda yer alan ilk Türk kadın tenisçi ünvanını alan Zeynep, dünya sıralamasında da kariyerinin en iyi derecesi olan 69'unculuğa kadar yükseldi.

NESRİN BAŞ'TAN TARİHİ BAŞARI

Milli güreşçi Nesrin Baş, Sırbistan'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, organizasyon tarihinde üçüncü kez şampiyon olma başarısı gösterdi.

Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda üst üste 4. kez finale çıkan Nesrin Baş, bu süreçte 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak dünya güreşinde bir ilke imza attı.

Nesrin Baş ayrıca Hırvatistan'da düzenlenen 2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda ikincilik kürsüsünde yer aldı.

23 yaşındaki güreşçi, böylece dünya şampiyonalarında büyüklerde ilk madalyasını boynuna taktı.

ÖZNUR CÜRE GİRDİ'DEN ÜÇLEME

Güney Kore'de düzenlenen Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden milli takım, organizasyonu 1 altın ve 3 gümüş olmak üzere 4 madalyayla noktaladı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları şampiyonu Öznur Cüre Girdi, yarıştığı üç kategoride de madalya kazanma başarısı gösterdi.

Kadınlar makaralı yay bireyselde gümüş madalyanın sahibi olan Öznur, kadınlar makaralı yay takımlarda Büşra Fatma Ün ile altın, makaralı yay karışık takım kategorisinde ise Kenan Babaoğlu ile gümüş madalya kazandı.

GOLLBOLDE ÇİFTE ZAFER

Finlandiya'da düzenlenen 2025 IBSA Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, erkekler ve kadınlarda şampiyonluk sevinci yaşadı.

Finalde Kadın Golbol Milli Takımı İsrail'i, Erkek Golbol Milli Takımı da Ukrayna'yı yenerek şampiyonluk kupasını kazandı.

Türkiye böylece IBSA Avrupa Şampiyonası'ndan 10 yıl sonra çifte zaferle ayrıldı.

AYSEL ÖNDER VE MUHAMMET KHALVANDI'DEN DÜNYA REKORU

Hindistan'da gerçekleştirilen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcular Aysel Önder ve Muhammet Khalvandi, dünya rekoru kırarak altın madalya aldı.

Kadınlar 400 metre T20 finalinde yarışan özel sporcu Aysel Önder, 54.51'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak madalya kürsüsünün zirvesine çıktı.

Başkent Yeni Delhi'deki organizasyonda TF57 cirit atma kategorisinde mücadele eden Muhammet de 53,30 metrelik derecesiyle dünya rekoru kırdı ve altın madalyayı boynuna taktı.

TÜRKİYE, İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI'NI 155 MADALYA İLE ZİRVEDE KAPATTI

Türkiye, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda madalya sıralamasını açık ara birinci tamamladı.

Organizasyonda 72 altın, 44 gümüş, 39 bronz olmak üzere toplam 155 madalya kazanan Türkiye, oyunları üst üste ikinci kez zirvede bitirdi.

Madalya sıralamasında Türkiye'yi 29 altın, 35 gümüş ve 32 bronz olmak üzere 96 madalyayla Özbekistan takip etti.