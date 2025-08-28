Leroy Sane, Almanya Milli Takımı'nın kadrosuna alınmadı

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, Almanya Milli Takım kadrosuna çağrılmadı.

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Leroy Sane'yi neden çağırmadığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Genç teknik adam, gerekçe olarak Sane'nin artık düşük seviyeli bir ligde oynamasını gösterdi.

"SANE, DÜŞÜK SEVİYELİ BİR LİGDE OYNUYOR"

Nagelsmann, "Leroy Sane artık Bundesliga ve diğer üst düzey Avrupa liglerinden biraz daha düşük seviyeli bir ligde oynuyor. Dolayısıyla daha fazlasını yapması gerekiyor. Son maçta 1 gol attı, 1 asist yaptı ama toparlanması için biraz zamana ihtiyacı var. Mucize beklemiyorum." dedi.

"SANE'YLE KONUŞTUM"

Sane ile iletişime geçtiğini aktaran Alman teknik adam, "Sane ile konuştum. Major liglerde oynamıyor artık. Bu yüzden ondan belli istatistikler bekliyorum. Bunları yaptığı takdirde yeniden bizimle olacak." ifadelerini kullandı.