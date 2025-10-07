Leroy Sane, Galatasaray'a hakaret eden Alman taraftarlarla tartıştı

Galatasaray'ın sezon başında Bayern Münih'ten bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Leroy Sane, milli arayla birlikte ülkesine döndü.

Sane, eski kulübü Bayern Münih'in her yıl düzenlediği Oktoberfest'e konuk olarak katıldı.

ALMAN TARAFTARLARIN TACİZİNE MARUZ KALDI

Yıldız oyuncu, festivalde Bayern Münihli taraftarların sözlü tacizine uğradı.

Hakaretlerin edilmesi sonrasında tepki gösteren Sane ve taratarlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

GALATASARAY'A HAKARET EDİLDİ: İTİLDİM, AŞAĞILANDIM...

Yaşanan olayların ardından BILD gazetesine konuşan 29 yaşındaki futbolcu, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Festival çadırında uzun bir süre boyunca provoke edildim ve kişisel olarak aşağılandım. Galatasaray'a da hakaret edildi. Gerginleşen ortamda itildim ve ardından kısa bir itişme yaşandı. O anda elbette daha sakin olmalı ve duymazdan gelmeliydim. Bunu kendim için bir ders olarak alıyorum.”