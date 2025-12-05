Leroy Sane, Süper Lig'deki 5. golünü attı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray evinde Samsunspor ile karşılaştı ve rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların ilk golünü Alman futbolcu Leroy Sane attı.

Müsabakanın 8. dakikasında Lucas Torreira’nın ara pasında sağ taraftan ceza sahası içine giren Sane çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.

5. KEZ AĞLARI SARSTI

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisinde de fileleri havalandıran 29 yaşındaki futbolcu üst üste 2, toplamda da 5. gol sevincini yaşadı.

Alman futbolcu ayrıca, Victor Osimhen’in 29. dakikada attığı golde de asist yaptı.

Maça 11’de başlayan Leroy Sane, 90 dakika sahada kaldı.

"KAZANMAYI BİLDİK"

Leroy Sane, Samsunspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Leroy Sane "Zor ve önemli bir maçtı. İlk yarıda iyi bir oyun oynadık, ikinci yarıda zorlandık. Kontrolü de kaybettik. Kazanmayı bildik." dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARDA İYİ OLMALIYIZ"

Takımla ilgili soruya yanıt veren Leroy Sane "Herkesi tanımak ve alışmak zaman alıyor. Hem takımımız hem de hocamız olarak birbirimize çok iyi alıştık. Kulüpteki herkes evimde gibi hissetmemi sağlıyor. Önümüzdeki maçlarda iyi olmalıyız." ifadelerini kullandı.

"OYUN İÇİNDE ELİ GÖRMEDİM"

Samsunspor'un penaltı itirazı ile ilgili soru üzerine açıklama yapan Leroy Sane "Oyunumun dışındaki şeyler hakkında yorum yapmak istemiyorum. Kazanmak istiyoruz. Oyun içinde eli görmedim. Tekrardan görüntülere bakmam lazım." şeklinde konuştu.